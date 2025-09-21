Öster snodde en poäng av serieledarna: “Inte många som gör”

Han har lett Östers IF i tre matcher – och inte förlorat någon av dem.

Detta trots att Roberth Björknesjös lag ställdes mot de allsvenska serieledarna på bortaplan under lördagen.

– I den andra halvleken är det en otroligt hög nivå vi ligger på – och det är ett rättvist resultat, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Dagen efter att den 24:e allsvenska omgången sparkades igång har Roberth Björknesjö satt sig i en bil på väg hem till Stockholm.

För drygt två veckor sedan var den 52-årige fotbollstränaren i en helt annan sits, och hade inte en aning om att han skulle träna ett allsvenskt lag.

Nu har han gjort det i tre matcher, där hans lag har vunnit två och spelat oavgjort i en match. Det sistnämnda gjorde man så sent som igår, då Östers IF gästade de allsvenska serieledarna Mjällby AIF och lyckades få med sig en poäng hem till Växjö.

Frågan är dock vad Roberth Björknesjö har lyckats tillföra för att vända den allsvenska nykomlingens trend?

– Det är svårt. Det är nog bättre att andra får svara på om jag ska vara krass. Men man ser ju att vi har gjort tio mål på tre matcher, vilket man kan säga är väldigt bra om man statistiskt ser hur mycket mål som har gjorts tidigare. Vi hade problem med försvaret mot Värnamo. Nu har vi jobbat tre pass till med försvaret den här veckan inför Mjällby, och det är inte många chanser vi släpper till. Det är klart att det blir en olycklig straffsituation där, men annars är det inte mer än ett par lägen. Och då möter vi ändå allsvenskans absoluta “number one” i år, säger Björknesjö till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi har ju väldigt många chanser själva också. I den andra halvleken är det en otroligt hög nivå vi ligger på. Vi har ett väldigt fint passningsspel, vi bryter loss och vi skapar omkring fem bra lägen. Det är inte många lag som gör det mot Mjällby. Det är ett rättvist resultat med 1-1 i slutändan, även om vi är lite illa ute i första halvlek. I den andra halvleken är vi väldigt, väldigt bra.

”Mitt jobb är att göra oss bättre och bättre”

Att Roberth Björknesjö har lyckats få liv i Östers IF menar han, till viss del, har sin grund i den typ av fotboll som tränaren vill bedriva.

– Alla har sin filosofi och jag är framåtlutad i mitt sätt att vilja spela. Det var jag även med Djurgården när vi mötte Panathinaikos och Legia – och det vill jag vara här också även om vi ligger i botten. Om vi uppträder som vi gör i den andra halvleken så ser vi ut att vara väldigt, väldigt bra. Jag kräver ju att vi ska spela på det här sättet och då går det liksom inte för spelarna att spela enkelt eller slå långt. Vi ska göra det vi har tränat på hela tiden och det är det jag står bakom. Då måste de vilja passa bollen till varandra, röra sig hela tiden och komma med fart i så många löpningar som möjligt. Det gör vi väldigt bra och vi har två dunderlägen som är väldigt nära att bli mål och sedan har vi ett antal skott utifrån när Patriot (Sejdiu) kommer in och skjuter.

– Mot Värnamo gjorde vi fyra mål och kunde ha gjort ett gäng till. Om man ser till vad som har förändrats är det väl det. Annars är det svårt att säga själv vad som har ändrats i och med att jag inte vet hur det var innan, fortsätter Björknesjö.

Det är långt ifrån alla lag som lyckas ta poäng borta mot Mjällby i år. Hur sätter man ord på känslorna efter en sådan prestation?

– Det är klart att poäng är det som föder framgång, men mitt jobb är att utvärdera prestationen hela tiden och få den att bli bättre och bättre. Det var som jag sa, jag är rätt säker på att vår prestation kommer att vara bättre än den första matchen mot Värnamo, och det tycker jag att den också är.

– Om man tänker på vilka det är vi möter är den andra halvleken på en otroligt hög nivå. Mitt jobb är att göra oss bättre och bättre och när vi får med oss bra resultat är det klart att spelarna tror mer och mer på vad vi jobbar med. Det hjälper ju till på den resan, men annars är mitt jobb att fokusera helt och hållet på vad vi ska utföra hela tiden och fortsätta utveckla det.

Foto: Bildbyrån

Just nu befinner sig Östers IF på säker mark i den allsvenska tabellen, om än på målskillnad mot Halmstads BK som har en match mindre spelad. Ska Roberth Björknesjös lag ska säkra en plats i nästa års upplaga av Sveriges högstaserie tror han att det kommer att avgöras i den allra sista omgången.

– De här uppdragen som är interim och korta kan det avgöras hela vägen in i den sista omgången. Det gäller bara att fortsätta jobba och se hur det vi har börjat med ska bli bättre och bättre och bättre så länge jag är här. Förhoppningsvis är vi på den nivån att vi tar tillräckligt mycket poäng. Jag tror också att man måste göra det man tror på själv. Det behöver inte bara handla om Öster, för alla tränare måste sätta sin egen prägel på hur man vill se ut som lag.

– Jag har ju jobbat med det här i nästan 30 år och är väldigt trygg i vad jag tycker är absolut viktigast för att vi ska kunna bli så bra som möjligt – och det är det vi jobbar med, avslutar Roberth Björknesjö.