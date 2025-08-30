Övertygad: Bomb på gång för Elfsborg 

Det är inte länge sedan Elfsborgsbacken Rufai Mohammed förlängde sitt lån med IFK Värnamo.

Och som 19-åringen från Ghana växer.

Enligt FotbollDirekt uppgifter har två bud från utländska klubbar nobbats.

– Ja, visst finns bud som har nobbats. Rufai är lite av en kopia av Man Citys Juma Bah, säger hans representant Patrick Mörk till FD.

I eftermiddag går ett viktigt allsvenskt möte mellan IFK Göteborg och IFK Värnamo – och planens kanske mest spännande finns i bortalaget i Rufai Mohammed.

Det var slutet av förra månaden stod det klart att Elfsborg hade gått med på ett andra lån och en förlängning året ut. Och i den nya miljön, trots Värnamos svåra situation, så har den unge ghananen omgående fått en huvudroll av tränare Arne Sandstø. Den 19-årige mittbacken plockar hem toppbetyg mest hela tiden och speciellt Elfsborg ser mer och mer ut som vinnare.

Rufai Mohammed firar. Foto: Bildbyrån

Internationellt intresse

Enligt FotbollDirekts uppgifter har bud snabbt kommit in från utländska klubbar – men avböjts från Elfsborgshåll.

Hans representant Patrick Mörk vill nu utan vidare jämföra honom med tidigare klienter och allsvenska stortransfers som Odilon Kossounou och Vince Osuji, samt Manchester Citys Juma Bah.

– Det kan hända stora saker redan i nästa transferfönster om Elfsborg vill, säger agenten till FotbollDirekt.

IFK Värnamos sportchef Jörgen Petersson. Foto: Bildbyrån

Och bakom scenförändringen ligger två män: tränare Arne Sandstø och sportchef Jörgen Petersson. När tränaren kom in i bilden under sommaren började han tidigt intressera sig för denna yngling och skippade till och med ett nationaldagsfirande hemma i Norge.

– Det var det som förändrade allt. Det var på den 17 maj som Arne egentligen skulle ha åkt hem till Norge för att fira nationaldagen – men bestämde sig för att stanna och för att istället första gången se Rufai i en P19-match. Jag kan säga att han tog chansen och var överlägsen i just den matchen.

Mörk fortsätter med att resonera:

– Jag tjatade på Värnamo och hade gjort det sedan i våras om att den dag IFK ger Rufai chansen så kommer han från dag ett att vara deras spelare och alla kommer att undra varför han inte spelat tidigare. Jag måste erkänna att det känns bra att jag fick rätt i det, säger han och skrattar till.

Hur ser du på hans framtid?

– Men jag kan nästan garantera att han kommer att slå transferkord för Elfsborg och det vet Stefan (Andreasson ) att jag tycker. För mig har Rufai mer höjd än ett namn som Terry Yegbe (såld för 40 miljoner).



