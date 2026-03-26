Vinner Sverige sina två kommande matcher spelar man VM 2026.

Först ut är semifinalen mot Ukraina i Valencia, som spelas klockan 20.45 i dag.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Det svenska herrlandslagets kval till VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada har varit ett stort fiasko. Efter sex spelade matcher lyckades ”Blågult” endast ta ta två poäng och slutade sist i sin grupp.

Nu väntar dock en playoff-semifinal mot Ukraina som man har tagit sig till via sin gruppseger i Nations Leagues C-division. Vid svensk seger i Valencia, där matchen spelas på neutral plan till följd av Rysslands invasionskrig mot Ukraina, väntar vinnaren i matchen mellan Polen och Albanien i final. Segraren i den matchen kan titulera sig VM-klara och börja packa väskorna inför sommarens mästerskap.

Arena: Estadio Ciudad de Valencia , Valencia .

, . Datum: 26 mars 2026

Avsparkstid: 20:45

Streamingplattform: Viaplay

Var kan jag streama playoff-semifinalen mellan Ukraina och Sverige?

Viaplay äger rättigheterna och sänder Sveriges VM-playoff under våren 2026. Kanalen sänder även U21-landslagets EM-kvalmatcher.

På Viaplay kan du streama hela Sveriges kval till VM 2026. Landslagsmatcherna ingår Viaplay Sports Medium-paketet, Viaplay Medium. Tittar du på matchen via Tele2 behöver du deras Total-paket för att få tillgång till Viaplay Sport.

Anders Bjuhr och Bojan Djordjic.

Anders Bjuhr och Bojan Djordjic kommenterar matchen mellan Ukraina och Sverige.

Ukraina mot Sverige – vad kan man förvänta sig?

Som nämnt har Sverige tagit sig till playoff-semifinalen genom sin gruppseger i Nations League under hösten 2024. Det innebär att hoppet om en plats i VM 2026 lever.

En av de stora snackisar inför torsdagens semifinal är målvaktsfrågan i Sverige. Detta då både Viktor Johansson och Jacob Widell Zetterström går skadade samtidigt som Robin Olsen inte har tagits ut i Graham Potters trupp. Det har däremot Noel Törnqvist, debutanten Melker Ellborg och Kristoffer Nordfeldt gjort, där Potter så sent som under tisdagen meddelade att den sistnämnda kommer att vakta buren mot Ukraina.

Utöver målvaktsfrågan har Graham Potter tagit ut flera oväntade val i sin trupp, i form av debutanten Elliot Stroud från Mjällby, Malmö FF:s Taha Ali och Gais Gustav Lundgren. Värt att notera är även att den skadade Tottenham-spelaren Dejan Kulusevski har tagit sig till Valencia för att stötta sina landsmän.

Sveriges väg till VM 2026 genom playoff-spelet

Ukraina – Sverige, 26 mars 20.45

Vinnaren i matchen mellan Ukraina/Sverige – Polen/Albanien, 31 mars 20.45.

Sveriges trupp till playoff-matcherna