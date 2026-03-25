Berntsens råd till AIK: ”Välj en väg”

Thomas Berntsen har ett tydligt budskap till sin gamla klubb AIK.

Nämligen att tror på den riktningen man nu valt att gå.

– Det tror jag är ett gott råd, säger han till Fotbollskanalen.

Thomas Berntsen fick mycket oväntat sparken precis innan den allsvenska premiären i fjol. Nu ett år senare har han precis fått ett nytt jobb, som rekryteringschef i danska Brøndby.



– Det är en klubb som är ganska lik AIK, en stor klubb med väldigt energiska fans. De var en stor maktfaktor i Danmark på 90-talet och början av 2000-talet. Nu har FCK, dessvärre, legat för under en period, säger Berntsen till Fotbollskanalen.

Sedan Berntsens sorti från AIK har både tränaren Mikkjal Thomassen och rekryteringschefen Fredrik Wisur Hansen lämnat. AIK har idag en helt annan sportslig ledning än man bade för ett år sedan.

Enligt Berntsen borde AIK inte hatta runt för mycket bland personer i ledande roller.

– Om jag ska ge något som helst råd till AIK så är det att välja en väg och gå den vägen. Inte byta riktning för ofta. Det tror jag är ett gott råd. Sedan får vi hoppas att de lyckas med den vägen de nu har valt att gå. Och att man orkar att vara i den situationen över tid så att man får bära frukten av det, menar han.

Thomas Berntsen kliver på sitt nya uppdrag i Brøndby den 1 april.