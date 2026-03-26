Nordfeldts starka siffror – släppt in noll mål
Kristoffer Nordfeldt har inte spelat många tävlingsmatcher för Sverige.
Men när han väl gör det släpper Blågult inte in mål.
Både Viktor Johansson och Jacob Widell Zetterström är skadade. Sveriges hopp om VM kommer istället vila på 36-åriga Kristoffer Nordfeldt, som under sin drygt tio åriga landslagskarriär spelat 18 landskamper varav endast tre var tävlingsmatcher.
Nordfeldt har däremot ett oväntat bra facit i just tävlingsmatcher. De gånger som Sverige har behövt förlita sig på AIK-målvakten i skarpt läge så har han spikat igen mellan stolparna.
På Nordfeldts tre tävlingsmatcher genom åren har han släppt in noll mål. Matcherna i fråga Georgien (1-0) och Kosovo (2-0) 2021, samt Färöarna (3-0) 2019. De enda målen han har släppt in under sin landslagskarriär har varit i vänskapsmatcher.
Kristoffer Nordfeldt gjorde sin landslagsdebut 2011 under januariturnén. Sydafrika stod för motståndet den gången.
Samtliga landskamper för Kristoffer Nordfeldt
2023
Nya Zeeland, 4-1
Moldavien, 3-1
2022
Mexiko, 2-1
2021
Georgien, 1-0 (VM-kval)
Kosovo, 3-0 (VM-kval)
Uzbekistan, 2-1
2020
Danmark, 0-2
2019
Färöarna, 3-0 (EM-kval)
2018
Chile 1-2
Österrike 0-2
Slovakien 1-1
2017
Norge 1-1
2016
Ungern 2-0
2015
Norge 0-0
2014
Danmark 0-1
Estland 2-0
2013
Slovakien 0-0
2011
Sydafrika 1-1
