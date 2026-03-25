Häckens kross – kan bli helsvensk final

BK Häcken vann med klara 3–0 i semifinalen av Europa Cup.

I finalen kan Hammarby vänta.

– Det hade varit jättekul, säger Felicia Schröder till Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken gjorde processen kort borta mot Eintracht Frankfurt. Efter 1–0 i paus kunde Hisingelagets underbarn Felicia Schröder punktera matchen med både sina två mål.

Resultatet stod sig matchen ut, vilket innebär att Häcken har ett formidabelt läge inför returen i Göteborg om en dryg vecka.

– Jätteskönt. Vi gör en bra första halvlek. Men det är en halvlek kvar (hemmamötet). Vi har ett fint stöd hemma hoppas jag. Det gäller att vi är på hugget och inte slappnar av, säger Felicia Schröder till Aftonbladet.

Samtidigt som Häcken gjorde slarvsylta av Eintracht Frankfurt, besegrade Hammarby Sparta Prag på bortaplan i den andra semifinalen av Europa Cup. För Bajens del skulle det dock krävas ett sent avgörande för att segerns skulle säkras.

Som det ser ut nu talar mycket för att det blir en helsvensk final i Europa Cup. Felicia Schröder hade inte tackat nej till en sådan tillställning

– Det hade varit jättekul att möta Hammarby, säger hon.

Turneringen Europa Cup är en ny för den här säsongen och är damernas motsvarigt till herrarnas Europa League. Finalen spelas över ett dubbelmöte.