Övertygelsen i Djurgården: ”Kommer ha en rolig höst”

STOCKHOLM. Inte en enda derbyseger i år.

Nu kommer sista chansen för Djurgården när Hammarby gästar 3Arena.

– Vi är bättre än vad vi var senast mot dem, säger sportchef Bosse Andersson.

– Hammarby spelar en bra fotboll och de ligger där de ligger i tabellen av en anledning, konstaterar högerback Adam Ståhl.

Foto: Bildbyrån

Djurgården förlorade samtliga fyra derbyn mot Hammarby och AIK i fjol – utan att ens mäkta med ett enda mål framåt.

I år har det blivit två kryss mot AIK och en förlust mot Bajen, det i våras med de grönvita som hemmalag.

Nu ställs Djurgården mot Kim Hellbergs manskap igen under söndagen på 3Arena. Bajen har tappat tre av sina viktigaste spelare i Shaquille Pinas, Sebastian Tounekti och Jusef Erabi – och det går inte att sticka under stolen med att Hammarby namn för namn är sämre rustat än i vårmötet.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson vill dock inte fokusera på motståndarna.

– Det jag kan säga är att vi i alla fall är bättre än vad vi var senast mot dem i våras, säger Andersson till FotbollDirekt.

Djurgården har sex poäng upp till Europaplats, ytterligare fem pinnar upp till tabelltvåan Hammarby. Sportsligt är det därför av yttersta vikt att Dif för första gången den här säsongen tar en derbyviktoria.

– Klart det är viktigt, det märks ju på tabelläget. Vi måste klättra i tabellen och göra en bra höst. Den här matchen är viktig och vi har revansch att utkräva efter matchen i våras, säger Djurgårdens sportchef och fortsätter:

– Jag känner mig trygg i att laget är inne i en bra form. Av de tio senaste matcherna har vi vunnit fem, spelat fyra oavgjorda och bara förlorat en. Jag tror vi kommer ha en rolig höst med åtta matcher kvar.

Slipper Tounekti: ”Bara en tidsfråga”

Högerback Adam Ståhl är inne på samma spår som sin sportchef att det är tre poäng som räknas.

– Vi vet hur mycket derbyna betyder men vi har tre poäng att sikta på, vi jagar Europa. Vi vill vinna mot just Bajen men det viktigaste är att vinna själva matchen.

Ni har med andra ord inte gett upp Europa?

– Nej för fan, det är sex poäng upp. Klart som fan det är möjligt, det är det som vi jagar.

Ståhl slipper nu Sebastian Tounekti på sin kant som alltså såldes till Celtic för omkring 70 miljoner kronor, men det är ingenting som Djurgårdens högerback hurrar över.

– Det är kul att möta bra spelare som Tounekti och Taha Ali. Jävligt kul dock för honom, det kändes som det bara var en tidsfråga innan han skulle lämna allsvenskan.

Vad säger du om att Hammarby tappat tre av sina bästa spelare på kort tid?

– Tre stora, duktiga namn men de har också fått in Noah Persson (från Young Boys) som jag spelade med i Mjällby, han är en otroligt fin spelare. Hammarby spelar en bra fotboll och de ligger där de ligger i tabellen av en anledning, avslutar Ståhl.