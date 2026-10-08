Påkörd av bil – Collander borta i flera veckor

Gais-mittfältaren Dennis Collander tvingas till ofrivillig vila.

24-åringen blev påkörd av en bil under en löprunda och beräknas nu bli borta från spel i ett par veckor.

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Under en löprunda i går blev Gais-mittfältaren Dennis Collander påkörd av en bil.

”Han mår bra under omständigheterna”, meddelar Gais i ett uttalande på sin hemsida.

Smällen tog mot revbenen och klubben meddelar att rehabarbetet inleds omgående. Skadan innebär dock att mittfältaren inte är uttagningsbar den närmaste tiden och prognosen pekar på några veckors frånvaro. Därmed missar han bland annat lördagens allsvenska möte med Sirius.

Collander anslöt till Göteborgsklubben från Hammarby i somras efter en skadefylld tid i huvudstaden. Sedan flytten har han noterats för två assist på elva matcher i Gais-tröjan. Hans kontrakt med klubben sträcker sig säsongen ut, med option på ytterligare tre år.