Passningen inför avgörandet: ”Tror att det är ett helvete där”

En match återstår – Östers IF måste vinna.

Det har Ola Larsson vetat om sedan han tillträdde som sportchef i klubben.

– Det här kommer att avgöras på den sista sparken, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Med 29 omgångar spelade har nykomlingen Östers IF spelat in 26 poäng och befinner sig på en 15:e-plats i tabellen, vilket innebär nedflyttning.

En poäng ovanför Växjö-laget befinner sig den andra nykomlingen för året, Degerfors IF, och ytterligare en poäng ovanför dem placerar sig IFK Norrköping. Således står extremt mycket på spel inför söndagens allsvenska slutomgång. Då ska Östers IF möta tabellsexan Djurgården och vet om att de måste vinna för att ha en chans att stanna kvar i högstaserien nästa år.

Inför matchen på Spris arena går Östers sportchef, Ola Larsson, in med…

– En väldigt positiv känsla. Vi har väldigt stora möjligheter till att hålla oss kvar, till och med utan kval. Jag ser väldigt positivt på den här matchen, säger han till FotbollDirekt.

“Hur ofta får du spela sådana här matcher där det kan hända så mycket på 90 minuter runt hela fotbollssverige?”

Så sade Dijan Vukojevic när FotbollDirekt pratade med honom inför Degerfors sista match mot Brommapojkarna på söndag.

Det är i sin tur någonting Östers sportchef instämmer kring, och menar att han har vetat under en lång tid.

– Jag har vetat om att det skulle bli såhär sedan jag kom hit. Jag har erfarenhet av den här typen av matcher under de två senaste åren och det avgörs i princip alltid med den sista sparken. Därför är det någonting som jag har tryckt in i spelartruppen sedan jag kom hit – att det här kommer att avgöras på den sista sparken i den sista matchen. Alla har liksom varit inställda på det sedan i augusti och det är ingenting som kommer som en överraskning för någon. Det är bara så det står skrivet.

”Finns enorma möjligheter för att göra fina grejer här i Öster”

Hur gör man för att få den sista sparken att vara till ens fördel?

– Vi har tränat ganska hårt över tid men släppte upp det för några veckor sedan. Det gjorde vi för att hitta en form som innebär att vi kan göra vår bästa match i den sista matchen mot Djurgården. Det har jag sagt sedan “Robban” (Björknesjö) kom hit. Sedan handlar det om att hela tiden arbeta med positiva bilder. Att prata positivt om det som ska hända istället för att tänka en massa negativt. Sedan tror jag, eftersom att vi hela tiden har varit inställda på att det kommer att bli på det här sättet, att vår inställning till den här situationen är mycket bättre lämpad än vad den är i Norrköping till exempel. Där tror jag att det är ett helvete just nu.

Mycket står som sagt på spel för Öster som löper en stor risk att inte klara sig kvar i allsvenskan. Däremot menar Ola Larsson att föreningens existens inte avgörs under de 90 minuter fotboll som ska spelas på söndag.

– Klubben har lagt en verksamhetsplan som jag jobbar efter och där är det viktigaste målet att etablera sig i allsvenskan. Skulle vi åka ur blir det projektet förskjutet tidsmässigt. Det skulle jag säga är det enda det innebär, annars kommer vi att tuffa på enligt utstakad plan och göra de sakerna vi har sagt att vi ska göra. Ända sedan jag kom hit har jag sagt att den här föreningen har enorm potential. Det finns enorma möjligheter för att göra fina grejer här i Öster. Det kommer vi att göra oavsett om vi är kvar i allsvenskan eller åker ur. Vi kommer att trumma på enligt plan, avslutar Larsson.

Den allsvenska slutomgången sparkas igång klockan 15.00 på söndag.