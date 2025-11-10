Peking rasar: ”Oacceptabelt”

IFK Norrköping-klacken sköt ut pyroteknik i förlusten mot IFK Göteborg.

Nu rasar ”Peking”.

”IFK Norrköping tar kraftigt avstånd från de individer som äventyrade säkerheten för spelare, ledare, personal och publik på Gamla Ullevi”, skriver klubben.

Det var i samband med slutsignalen i bortaförlusten mot IFK Göteborg, där det stod klart att gästande IFK Norrköping tvingas till kvalspel, om delar av den tillresta bortaklacken använde sig av utskjutande pyroteknik och bangers. Det får klubben att ta avstånd från händelsen.

”IFK Norrköping tar kraftigt avstånd från de individer som äventyrade säkerheten för spelare, ledare, personal och publik på Gamla Ullevi”, skriver klubben i ett uttalande under måndagen och tillägger:

”Efter slutsignalen så användes utskjutande pyroteknik och bangers på bortasektionen. Förutom att det är ett lagbrott så är det en stor säkerhetsrisk. De individer som använder pyrotekniken riskerar att skada sina kamrater på bortasektionen, övrig publik på arenan och IFK Norrköpings spelare, ledare och personal.”

”Vi förstår frustrationen, men gårdagens agerande från ett fåtal är oacceptabelt. IFK Norrköping kommer som alltid att samarbeta med myndigheter och övriga parter för att kunna identifiera individerna och vidta åtgärder.”

Kvalspelet mot superettantrean Örgryte IS spelas den 22 och den 29 november.

”IFK Norrköping vill samtidigt hylla och tacka de som reser runt i landet och stöttar vårt lag. 2025 har varit ett positivt år med fantastiskt stöd och få incidenter.”, avslutar IFK Norrköping.