Blåvitt kniper fjärdeplatsen – Peking tvingas kvala

IFK Göteborg mot IFK Norrköping.

Glädje i Göteborg och ångest i Norrköping.

Blåvitt kniper nämligen fjärdeplatsen tack vare dagens seger – medan Peking tvingas kvala.

Foto: Bildbyrån

Kamratmöte i Göteborg för att avsluta den allsvenska säsongen.

Förutsättningarna inför var klara, Blåvitt slåss för fjärdeplatsen, medan Peking slåss för sin överlevnad i allsvenskan.

När matchen väl var igång så var det en väldigt jämn inledning och inget av lagen hade kopplat något ordentligt grepp om matchen inom de första 20 minuterna.

Ställningskriget fortsatte under den andra halvan av den första halvleken och trots ett par halvchanser, framförallt för Peking, så var ställningen 0–0 i halvtid.

Den andra halvleken i Göteborg blev försenad en stund, detta på grund av pyroteknik som antändes i hemmaklacken precis innan den andra halvleken skulle börja.

Matchen kom sedan igång ungefär 15 minuter efter övriga matcher.

Målnollan skulle sedan brytas ungefär 15 minuter in i den andra halvleken, detta då Saidou Alioum nickade in 1–0.

Norrköping försökte forcera in ett kvitteringsmål, men istället utökade Imam Jagne sin ledning till 2–0 på stopptid.

Målet blev matchens sista och med detta resultat så kniper Blåvitt fjärdeplatsen, medan IFK Norrköping tvingas kvala mot Örgryte IS.

IFK Göteborg: Bishesari – Santos – Svensson – Erlingmark – Tolf – Thordarson – Kruse – Alioum – Brantlind – Heintz – Fenger.

IFK Norrköping: Andersson – Eriksson – Sögaard, Watson – Baggesen – Neffati – Traustason – Höög Jansson – Prica – Nyman – Sigurgeirsson.