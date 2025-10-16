Peking tappar huvudsponsorn: ”Naturligt avslut”

Hemmaarenan har redan fått ett nytt namn.

Nu avslutar Platinumcars storsponsringen av IFK Norrköping.

– Jag älskar IFK och är glad över att ha kunnat hjälpa dem i de tuffaste tiderna, säger Sigge Bilajbegovic till NT.

Foto: Bildbyrån

Det var i måndags som beskedet kom om att IFK Norrköpings hemmaarena, Platinumcars arena, byter namn. Beslutet grundade sig i att ”Peking” inte hade förlängt rättighetsavtalet med bilföretaget Platinumcars, som går ut till årsskiftet. Det nya namnet blir Norrköping Idrottspark.

Platinumcars har varit sponsor till IFK Norrköping i åtta år, men nu ser samarbetet ut att ha nått ett slut.

Enligt lokaltidningen NT kommer Platinumcars avsluta sponsringen av ”Peking”, något som bekräftas av ägaren Sigge Bilajbegovic.

– IFK ringde mig och berättade att de inte vill förlänga avtalet i den formen vi har nu. Vi har ett avtal innehållande flera produkter – där namnrättigheten är en av dem. I och med att de inte vill förlänga avtalet ser jag det som ett naturligt avslut, där vi inte längre kommer vara sponsor till IFK Norrköping. Något annat har vi inte diskuterat eller planerat just nu. Jag älskar IFK och är glad över att ha kunnat hjälpa dem i de tuffaste tiderna, säger han till NT.

IFK Norrköping ligger på 12:e plats i allsvenskan med fyra poäng ned till negativ kvalplats. Fyra omgångar återstår att spela.