IFK Norrköpings besked: Arenan byter namn igen

IFK Norrköping förlänger inte med Platinumcars.

Därmed kommer lagets hemmaarena att heta Norrköpings Idrottspark igen.

– Beslutet skapar förutsättningar för föreningen att äga namnfrågan, säger ordförande Martin Gyllix på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköpings hemmaarena, i folkmun: ”Parken”, har sedan 2021 hetat Platinumcars Arena, efter ett bilföretag från staden.

Under måndagen meddelar Peking att de inte kommer att förlänga avtalet, som löper ut den sista december i år, med Platinumcars. I stället kommer arenans namn att återgå till att heta Norrköpings Idrottspark framöver.

”IFK Norrköping tackar PlatinumCars för ett ovärderligt stöd och välkomnar hem Norrköpings Idrottspark”, skriver Peking i en kommuniké.

”Rättighetsavtalet med PlatinumCars gällande arenanamnet löper ut den 31/12 2025. I samband med detta har styrelsen beslutat att inte fortsätta med försäljning av namnrättigheten, utan istället välkomna ’Parken’ hem igen”, lägger de till.

IFK Norrköpings klubbdirektör André Skaergvik riktar tacksamhet mot Platinumcars samtidigt som partnerskapet kommer att fortsätta ”Under ändrade former”.

– Vi är otroligt tacksamma för det stöd som Sigge Bilajbegovic och PlatinumCars visat under sina fem år som arenapartner och huvudpartner till akademin, både ekonomiskt men också genom sitt genuina engagemang för föreningen. Att som egenföretagare stötta i den omfattningen man gjort är verkligen unikt. Avtalet inledes under pandemin där PlatinumCars, tillsammans med övriga partners, möjliggjorde för föreningen att ta sig igenom några oerhört tuffa år. Vi har sedan dess haft ett väldigt fint och framgångsrikt samarbete, och vi är nu stolta och glada över att detta fortsätter även framöver – om än under ändrade former, säger han på klubbens hemsida.

Ordförande Martin Gyllix:

– Beslutet skapar förutsättningar för föreningen att äga namnfrågan på ett annat sätt framöver, där man i framtiden kan välja att sälja namnrättigheterna igen om man så önskar. För dagen finns det dock inga sådana intentioner och vi välkomnar därmed Norrköpings Idrottspark hem igen. Vi vill även från styrelsens sida tacka Sigge och PlatinumCars för den fantastiska stöttning man gett IFK Norrköping genom åren via arenaavtalet och gläds över att samarbetet kommer att vara fortsatt starkt även kommande år. Sigge har varit, är och kommer fortsätta vara en viktig person för IFK Norrköping där PlatinumCars Arena för evigt kommer vara en del av IFK Norrköpings historia.

”Parken” invigdes 1903 och tar 16 000 åskådare.

