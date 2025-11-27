Pekings oro inför kvalreturen: ”Han är sjuk”

IFK Norrköping behöver vända 0–3 i den avgörande kvalmatchen mot Öis.

Då finns det ett frågetecken kring mittfältaren Alexander Fransson.

– Han är sjuk, säger tränaren Martin Falk till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping föll stort i den första kvalmatchen mot Öis. För att Peking ska få spela i allsvenskan 2026 behöver de vända 0–3 till seger hemma på Parken på lördag.

Inför matchen ger Peking-tränaren Martin Falk beskedet att Max Watson inte kommer att spela.

– Det stämmer. Han kommer missa den här matchen, säger han till Fotbollskanalen.

Därtill finns det även oro kring mittfältaren Alexander Fransson, som ska ha saknats på lagets torsdagsträning inför kvalrysaren.

– Han var hemma sjuk. Vi hoppas att han kan vara tillbaka. Vi får ta det dag för dag. Men vi räknar med att han kan spela.

Kvalreturen mellan IFK Norrköping och Örgryte startar 15.00 på lördagen.



