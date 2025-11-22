Örgrytes kross – rejäl uppförsbacke för Peking

Örgryte vann den första kvalmatchen mot IFK Norrköping.

Drabbningen slutade 3-0 till Öis.

Foto: Bildbyrån

Kvaldramat mellan Örgryte och IFK Norrköping drog i gång. Under lördagen spelades det första mötet – där ÖIS hade hemmaplan på Gamla Ullevi.

Inför matchen kom beskedet att IFK Norrköping fick klara sig utan Arnor Traustason, ett tungt tapp för laget i en redan pressad situation.

Öis gick framåt direkt och Christoffersson försökte med skott under matchens första minut. Skottet täcktes av Pekingspelare.

Drygt tio minuter in i matchen tog hemmalaget ledningen. Efter en Norrköpingshörna fick Örgryte en snabb kontring. Tobias Sana avancerade länge med bollen innan han skickade ut den på högerkanten. Kaptenen och ÖIS-ikonen Daniel Paulson avslutade kyligt och placerade in 1–0 lågt vid bortre stolpen.

Med dryga fem minuter kvar av den första halvleken fick Christoffersson ett läge men skottet hade mer att önska från Öis-anfallaren. Anfallaren svarade på sitt svaga skott och i den 42:a minuten slog han till med ett skott från distans rakt upp i krysset.

– Alla vill verkligen detta. Alla jobbar för laget och det ser riktigt bra ut, sa Christoffersson i paus i HBO Max.

Nio minuter in i den andra halvleken drog Öis-spelaren Jonathan Azulay på sig sitt andra gula kort och blev därmed utvisad.

Foto: Bildbyrån

Det numerära underläget bet inte på Öis utan i stället spelade sig Christoffersson förbi David Andersson i Pekings mål och rullade iskallt in 3–0.

I den 93:e minuten fick Peking en chans att fina till siffrorna inför returen. Tim Prica hade en jättechans framför Öis mål men drog bollen högt över.

Matchen slutade 3–0 till Öis som har en rejäl fördel inför returen mot Peking.

Returmatchen spelas i Norrköping den 29 november klockan 15.00.

Startelvor:



Örgryte: Gustafsson – Azulay, Dyrestam, Styffe – Paulson, Vindehall, Mujanic, Dahlqvist – Christoffersson, Sana.



Norrköping: Andersson – Sörgaard, Watson, Eriksson – Baggesen, Höög Jansson, Fransson, Lushaku, Sigurgeirsson – Nyman, Prica.