Persson blev matchhjälte på tilläggstid – Bajen vann mot HBK

Hammarby fick slita länge på Örjans Vall.

Först i 91:a minuten avgjorde vänsterbacken Noah Persson mot jumbon Halmstad.

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Efter att Sirius tappat poäng mot Elfsborg tidigare under dagen hade Hammarby ett gyllene läge att knappa in i toppen. Mot seriejumbon Halmstad var Bajen storfavorit, men hemmalaget gjorde det svårt för gästerna.

Inför matchen hade Henrik Rydström gjort en överraskande ändring. Warner Hahn, som startat samtliga allsvenska matcher, fick sätta sig på bänken till förmån för Felix Jakobsson.

Hammarby styrde spelet men hade svårt att hitta igenom. Montader Madjed var nära i båda halvlekarna med avslut strax utanför stolpen, medan Halmstads Ajdin Zeljkovic missade två bra nicklägen i andra änden.

Till slut lossnade det på tilläggstid. Tim Rönning släppte en retur på ett distansskott från Nahir Besara, och Noah Persson var på plats och rullade in 1–0 i öppet mål.

– Det är inte ofta man är där uppe. Ett riktigt måltjuvsmål, sa Persson till TV4 efter matchen.

Med segern ligger Hammarby en poäng bakom Djurgården och nio poäng bakom Sirius.