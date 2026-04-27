Plockade ner Yohanna: ”Kom som en chock”

SOLNA. Han vann matchen i matchen mot Zadok Yohanna.

Men Theodor Lundbergh var inte beredd på att flyttas ner som vänsterback.

– Det kom som en chock, säger 17-åringen efter MFF:s 1-0-seger mot AIK.

Han hoppade in som vänsterback i allsvenska premiären – och hade därefter startat tre raka matcher på centralt mittfält.

Men nu borta mot AIK flyttades Theodor Lundbergh ner som vänsterback igen, något han inte var beredd på.

– Jag fick reda på det i går. Det kom som en chock faktiskt, men det var bara att ta uppgiften och göra det så bra som möjligt, säger Lundbergh i den mixade zonen och fortsätter:

– Jag vill helst spela mittfältare, men så länge jag är på planen och startar klagar jag inte.

Efter måndagskvällen är det inte konstigt att han klagar. MFF vann inför över 30 000 åskådare i Solna och Lundbergh plockade ner AIK:s affischnamn Zadok Yohanna.

– Jag vann den duellen. Jag tycker inte han kom förbi så många gånger. Jag tycker jag hade rätt bra kontroll på honom. Någon gång kom han förbi, men majoriteten av gångerna tycker jag att jag vann, säger 17-åringen belåtet.

Om 18-åriga nigerianen Yohanna blivit för hajpad i inledningen av årets allsvenska eller inte låter Lundbergh vara osagt.

– Han kan få ha den hajpen om det känns bra. Jag har ingen åsikt om vad jag tycker.