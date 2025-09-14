Polisen använder drönare inför derbyt
Djurgården tar emot Hammarby i allsvenskan.
Då tar Stockholmspolisen till drönare för kamerabevakning inför det heta derbyt.
”Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott”, skriver Polisen.
Söndagseftermiddagen bjuder på en riktig smällkaramell i allsvenskans 23:e omgång. Tabellåttan Djurgården tar emot andraplacerade Hammarby i ett hett rivalmöte och derby på 3Arena i Stockholm. Då meddelar polisen att drönare kommer att användas för kamerabevakning.
På sin hemsida meddelar Stockholmspolisen att kamerabevakningen gäller områden runt 3Arena, Södermalm och Hötorget i centrala Stockholm. Tidsperioden är mellan klockan 10:00 och 20:00 under söndagen.
”Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott”, skriver polisen.
Stockholmsderbyt startar klockan 14:00 under söndagen.
