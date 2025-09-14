LIVE: Djurgårdens IF – Hammarby IF
Djurgården tar emot lokalrivalen Hammarby på 3Arena.
Stockholmsderbyt startar klockan 14:00.
Följ matchen med FotbollDirekt och chatta med vår reporter Casper Nordqvist på plats.
Det är dags för ett glödhett Stockholmsderby i den 23:e omgången av allsvenskan 2025 när tabellåttan Djurgården tar emot andraplacerade Hammarby på 3Arena i Stockholm.
Djurgården kommer senast från en 4–0-seger mot IFK Norrköping i slutet av augusti och har inte förlorat på sju raka matcher i allsvenskan. ”Bajen” kommer från ett 4–0-resultat efter segern mot Öster. Dessförinnan hade Hammarby två raka förluster i allsvenskan (IK Sirius och Gais).
Derbyt startar klockan 14:00.
- Arena: 3Arena, Stockholm
- Datum: 14 september
- Avsparkstid: 14:00
- Streamingplattform: Discovery, HBO Max, Teliaplay, TV4 Play
Djurgårdens IF:
Rinne – Bergvall, Une, Danielson, Kosugi – Schüller, Siltanen – Ståhl, Anderson, Okkels – Priske.
Hammarby IF:
Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Winther – Karlsson, Tekie, Besara – Junior Adjei, Abraham, Johansson Schellhas.
22′ MÅÅÅÅÅÅL! Snabb reducering av Djurgården. Nyförvärvet Jeppe Okkels med målet som styrs in av egen Bajenförsvarare vilket ställer Hahn.
Frisparkskanonen från Besara och efterföljande firande som skapade irritation.
16′ MÅÅÅÅÅÅÅL! Nahir Besara med frisparksmål. Bajen har knappt haft bollen men är fruktansvärt effektiva. Besara firar framför Dif-supportrarna och Theo Bergvall blir rosenrasande – som blir starten på ett rejält kurr!
Rasmus Schüller syndabocken med felpassen.
13′ Markus Karlsson bjuds på ett friläge efter att Dif helt ohotat spelat bollen i gapet på mittfältaren som är klinisk i avslutet ensam med Rinne
13′ MÅÅÅÅÅL! Som en blixt från klar himmel tar Hammarby ledningen efter en jättebjudning
9′ Mikael Anderson pigg i sin tia-roll och bjuder på överstegsfinter utanför straffområdet. Isländska landslagsmittfältaren ser ut att axla Gulliksens mantel på ett bra sätt.
7′ Frisparken från Kosugi ut till hörna för Djurgården. Bajen har knappt fått låna bollen i inledningen.
6′ Mikael Anderson med en klassisk peta bollen på ena sidan och springa på andra – och tacklas omkull. Frispark Djurgården i bra inläggsläge.
