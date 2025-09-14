Prenumerera

250914 Djurgårdens Theo Bergvall reagerar när Hammarbys Nahir Besara jublar tillsammans med lagkamrater efter 0-2 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Hammarby den 14 september 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

LIVE: Djurgårdens IF – Hammarby IF

Djurgården tar emot lokalrivalen Hammarby på 3Arena.
Stockholmsderbyt startar klockan 14:00.
Följ matchen med FotbollDirekt och chatta med vår reporter Casper Nordqvist på plats.

✔️ Läs också: Där kan du se derbyt mellan Djurgården och Hammarby!

Det är dags för ett glödhett Stockholmsderby i den 23:e omgången av allsvenskan 2025 när tabellåttan Djurgården tar emot andraplacerade Hammarby på 3Arena i Stockholm.

Djurgården kommer senast från en 4–0-seger mot IFK Norrköping i slutet av augusti och har inte förlorat på sju raka matcher i allsvenskan. ”Bajen” kommer från ett 4–0-resultat efter segern mot Öster. Dessförinnan hade Hammarby två raka förluster i allsvenskan (IK Sirius och Gais).

Derbyt startar klockan 14:00.

  • Arena: 3Arena, Stockholm
  • Datum: 14 september
  • Avsparkstid: 14:00
  • Streamingplattform: Discovery, HBO Max, Teliaplay, TV4 Play
Djurgårdens IF
1 Halvlek
1
2
Hammarby IF
Jeppe Okkels
( 22′)
Markus Karlsson
( 13′)
Nahir Besara
( 16′)
13
Markus Karlsson
16
Nahir Besara
22
Jeppe Okkels
Fredrik de Ron
September 14, 2025 at 10:59 AM
Startelvor:

Djurgårdens IF:
Rinne – Bergvall, Une, Danielson, Kosugi – Schüller, Siltanen – Ståhl, Anderson, Okkels – Priske.

Hammarby IF:
Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Winther – Karlsson, Tekie, Besara – Junior Adjei, Abraham, Johansson Schellhas.

Kommentera
Casper Nordqvist
September 14, 2025 at 12:22 PM

22′ MÅÅÅÅÅÅL! Snabb reducering av Djurgården. Nyförvärvet Jeppe Okkels med målet som styrs in av egen Bajenförsvarare vilket ställer Hahn. 

Kommentera
Casper Nordqvist
September 14, 2025 at 12:20 PM

Frisparkskanonen från Besara och efterföljande firande som skapade irritation. 

Kommentera
Casper Nordqvist
September 14, 2025 at 12:17 PM

16′ MÅÅÅÅÅÅÅL! Nahir Besara med frisparksmål. Bajen har knappt haft bollen men är fruktansvärt effektiva. Besara firar framför Dif-supportrarna och Theo Bergvall blir rosenrasande – som blir starten på ett rejält kurr! 

Kommentera
Casper Nordqvist
September 14, 2025 at 12:15 PM

Rasmus Schüller syndabocken med felpassen. 

Kommentera
Casper Nordqvist
September 14, 2025 at 12:13 PM

13′ Markus Karlsson bjuds på ett friläge efter att Dif helt ohotat spelat bollen i gapet på mittfältaren som är klinisk i avslutet ensam med Rinne 

Kommentera
Casper Nordqvist
September 14, 2025 at 12:12 PM

13′ MÅÅÅÅÅL! Som en blixt från klar himmel tar Hammarby ledningen efter en jättebjudning 

Kommentera
Casper Nordqvist
September 14, 2025 at 12:09 PM

9′ Mikael Anderson pigg i sin tia-roll och bjuder på överstegsfinter utanför straffområdet. Isländska landslagsmittfältaren ser ut att axla Gulliksens mantel på ett bra sätt. 

Kommentera
Casper Nordqvist
September 14, 2025 at 12:06 PM

7′ Frisparken från Kosugi ut till hörna för Djurgården. Bajen har knappt fått låna bollen i inledningen. 

Kommentera
Casper Nordqvist
September 14, 2025 at 12:06 PM

6′ Mikael Anderson med en klassisk peta bollen på ena sidan och springa på andra – och tacklas omkull. Frispark Djurgården i bra inläggsläge. 

Kommentera
Casper Nordqvist
September 14, 2025 at 12:04 PM
