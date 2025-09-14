Djurgården tar emot lokalrivalen Hammarby på 3Arena.

Stockholmsderbyt startar klockan 14:00.

Följ matchen med FotbollDirekt och chatta med vår reporter Casper Nordqvist på plats.

Det är dags för ett glödhett Stockholmsderby i den 23:e omgången av allsvenskan 2025 när tabellåttan Djurgården tar emot andraplacerade Hammarby på 3Arena i Stockholm.

Djurgården kommer senast från en 4–0-seger mot IFK Norrköping i slutet av augusti och har inte förlorat på sju raka matcher i allsvenskan. ”Bajen” kommer från ett 4–0-resultat efter segern mot Öster. Dessförinnan hade Hammarby två raka förluster i allsvenskan (IK Sirius och Gais).

Arena: 3Arena, Stockholm

Datum: 14 september

Avsparkstid: 14:00

Streamingplattform: Discovery, HBO Max, Teliaplay, TV4 Play