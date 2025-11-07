Pontus Dahlberg: ”Jag är allt annat än nöjd”  

Han har gått från startmålvakt till att petas av Elis Bishesari.

Nu berättar Pontus Dahlberg att han är allt annat än nöjd med sin situation.

– Det är inget att sticka under stol med, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2022 som Pontus Dahlberg, 26, återvände till IFK Göteborg efter att ha lämnat engelska Watford.

Sedan dess har det blivit spel i 46 matcher där han har hållit nollan vid 13 tillfällen.

Under den senaste tiden har dock burväktaren fått finna sig med att sitta på bänken, då Elis Bishesari har varit det tydliga förstavalet hos tränare Stefan Billborn.

Det är i sin tur ingenting som Dahlberg trivs med.

– Det är inget att sticka under stol med att jag är allt annat än nöjd. Förbannad, så klart. Samtidigt försöker jag träna på så bra som möjligt och vara redo om någonting skulle hända. Jag tycker att jag har gjort det bra och det gäller att hela tiden ligga på topp, oavsett vad, säger han till Expressen.

”Inget som jag har tänkt”

Han berättar även att han just nu inte för några samtal om framtiden med sportchef Hannes Stiller.

– Nej. Jag har ju kontrakt här nästa år också och det får man förhålla sig till. Sedan får man se framöver.

Om det är aktuellt att flytta på sig under vintern kan inte 26-åringen svara på just nu.

– Det är för tidigt att säga. Nu har allt fokus legat på att avsluta säsongen så bra som möjligt och avsluta med flaggan i topp. Sen får man ta allting sånt vid ett senare tillfälle, men det är inget som jag har tänkt tanken på, avslutar Dahlberg.