Priske hyllar Bosse: ”Du hittar inte många som honom”

August Priske lämnade Djurgården som skyttekung efter förra säsongen.

Dansken hyllar sportchefen Bosse Andersson som också lämnat.

– Han är verkligen en unik person, säger anfallaren till Tipsbladet.

August Priske blev allsvensk skyttekung förra säsongen i Djurgården. Dansken lämnade allsvenskan för Birmingham City. Han är inte den enda som lämnat ”Blåränderna” inför säsongsstart.

Tidigare bekräftade Djurgården att sportchefen och klubbikonen Bosse Andersson tackar för sig. Priske tycker det är tråkigt att sportchefen lämnar klubben.

– Han är verkligen en person och karaktär som man inte ofta hittar i fotbollsvärlden, tror jag. Han är verkligen sig själv, för mig var han mycket av det Djurgården var, både som klubb och allt annat. Det var en ganska öppen och varm klubb med en riktigt stark familjekänsla, säger August Priske till danska Tipsbladet och fortsätter:

– Det var verkligen en tråkig nyhet för mig, han var verkligen en god man och definitivt en stor faktor till att Djurgården är där de är idag. Så vitt jag vet har han räddat dem ett par gånger.

Priske anslöt till Djurgården sommaren 2024. Det blev totalt 24 mål och tre assist på 54 matcher i den blårandiga tröjan. Förutom den sportsliga biten hyllar dansken Anderssons relation till spelarna.

– I fotbollsvärlden lär man sig att det blivit mycket business, det var det också för honom, men han är verkligen en person som har spelarnas rygg i många avseenden. Han är en bra ledare, ofta kan man hitta en sportchef som gömmer sig lite och inte pratar för mycket med folk, men där var han helt motsatt. Han var bra på att motivera spelarna, jag minns själv att han pratade med mig i somras och sa: ”nu steppar du upp”. Det gjorde jag lyckligtvis. Han är verkligen en unik person, du hittar inte många som honom, som är lika öppna och med den klubbkärlek han hade för Djurgården – det imponerade mig verkligen mycket och är något jag inte har sett tidigare.