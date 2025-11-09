Priske snuvade Diabate på skytteligatiteln: ”Stort”

Ibrahim Diabate såg länge ut att bli allsvensk skyttekung.

Men i matchminut 100 satte Djurgårdens August Priske målet som innebar en delad seger med Gais-anfallaren.

– Det är en stor personlig grej att vinna, säger dansken till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Vem som skulle ta den allsvenskan skytteligatiteln levde ända in i den sista omgången. Det stod mellan Hammarbys Nahir Besara, Djurgårdens August Priske och Gais Ibrahim Diabate.

När de sista matcherna väl spelades var det Diabate som kopplade greppet om titeln direkt när han dunkade in 1–0 till Gais på straff mot MFF.

Det såg länge ut att bli en skytteligatitel för ivorianen men i den 100:e minuten satte Djurgårdens August Priske sitt mål mot Öster.

– Det är klart, det är stort. Det är en stor personlig grej att vinna. Speciellt för att det väl inte var så många som trodde på det inför säsongsstart. Det var väl Bosse (Andersson). Så det är nice, säger Priske till Expressen.

Det var inbytte Bo Hegland som spelade fram Priske till sitt 18:e mål den här säsongen.

– Han (Hegland) ska få någonting. Helt säkert. Jag sade det innan matchen, att om man ger mig en assist och man vinner skytteligan, då ska man få någonting, säger Priske.

Succén för dansken har lett till att han ryktats bort från ”Blåränderna”. Själv vet han inte mycket om vad framtiden har att erbjuda.

– Ja… Det är en bra fråga. Det har jag ingen aning om, om jag ska vara ärlig, säger Priske och avslutar:

– Jag har sagt att om det här var sista matchen så har det varit en stor ära att vara en del av den här klubben och den här familjen som det verkligen är. Om det inte blir så, då fortsätter jag gärna i Djurgården.



