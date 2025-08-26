STOCKHOLM. August Priske har gjort stor succé i Djurgården under sommaren.

Men trots sin målexplosion kom han inte med i gårdagens danska A-landslagstrupp, men det var heller inget han förväntade sig.

– Jag tror inte ens jag är nära där, säger anfallaren och skrattar.

Två allsvenska debutmål i maj månad – ytterligare sex baljor sedan början av juli.

August Priske är glödhet, både på planen och marknaden. Bosse Andersson berättade efter Priskes avgörande mot BP i helgen att ”intresset och trycket är enormt” kring strikerns namn från utländska klubbar.

I förra veckan skrev dansk media om att RB Salzburg vill värva Priske, men dansken själv är fåordig kring det hela när FD träffar 21-åringen på Kaknäs.

– Jag vet faktiskt inte, jag har ingen aning. Vanligtvis snackar jag inte så mycket med min agent, han får jobba på det, säger Priske.

Bosse Andersson säger att intresset för dig är enormt, vad händer med dig nu sista veckan i augusti? Blir du kvar?

– Jag har ingen aning om jag ska vara ärlig.

Vad vill du?

– Det är alltid en svår fråga. Jag har drömmar och ambitioner, men jag är också väldigt nöjd med att vara här. Det är ett bevis på att jag gjort det bra, trivs man inte gör man det nog inte så bra på planen.

Om jämförelsen med Hümmet: ”Inte fyllt hans skor ännu”

Förra sommaren värvades Priske in till Djurgården som backup till Deniz Hümmet. I vintras lämnade Hümmet för japanska ligan, detta efter sin målsuccé i allsvenskan och Conference League. Priske tycker inte att han axlat Hümmets mantel ännu.

– Vad gjorde han, 14 mål i allsvenskan förra året? Han gjorde en fantastisk säsong i fjol och är en jävligt bra spelare. Han har gjort det bra i Japan också. Jag har inte fyllt Deniz skor ännu, jag försöker ta på mina egna (skratt).

Blir du besviken om du blir kvar i Djurgården den här sommaren?

– Nej nej. Som sagt, jag har drömmar och ambitioner men på samma sätt är jag nöjd över att vara här.

Skrattar till på frågan om landslaget: ”Tror inte ens jag är nära”

Under tisdagen tas den danska U21-landslagstruppen ut. Hittills har Priske aldrig varit med där och han säger att han kommer hålla koll på uttagningen i eftermiddag.

– Men det är massa bra spelare med där, spelare som spelar i större ligor än allsvenskan. Jag har ingen aning om jag kommer med, vi får se.

Borde du inte vara given där efter din målsuccé i Djurgården?

– Nej, det är jag inte säker på. Det finns jävligt många bra talanger, speciellt i den här årgången.

Priske är ödmjuk och när frågan kommer om han inte borde varit aktuell för danska A-lagstruppen som togs ut i går skrattar han.

– Jag tror inte ens att jag är nära där. Jag hoppas på U21, A-lagstruppen tror jag inte på ännu.