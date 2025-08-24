Bosse Andersson: ”Trycket och intresset är enormt”

STOCKHOLM. Tobias Gulliksen och Tokmac Nguen kan båda ha gjort sin sista match i Djurgården.

Även August Priske är hett villebråd, det berättar sportchef Bosse Andersson efter danskens segermål mot Brommapojkarna.

– Trycket och intresset är enormt kring August, säger Andersson i den mixade zonen.

”Klart det kan vara svårt för dem (Gulliksen och Nguen) att hålla fokus, men jag är väldigt glad hur de presterat här. Jag kan inte säga så mycket mer just nu”.

Jani Honkavaara var relativt fåordig kring sina flyttryktade norrmän på presskonferensen efter 1-0-segern mot Brommapojkarna under söndagen.

Gulliksen fanns inte ens med i truppen som en anledning kring att mittfältsstjärnan ryktas bort. Tokmac Nguen spelade matchen mot BP men berättade själv i den mixade zonen att det kan hända saker inom kort.

Även sportchef Bosse Andersson är inne på samma spår.

– Det är möjligt att det var hans sista match här. Det har skrivits och spekulerats massor, men han spelade i dag och gjorde en bra prestation i en match som vi vann, säger Andersson och tillägger:

– Men det kan hända saker med honom, det kan jag inte sticka under stolen med.

Andersson om Priske: ”Intresset verkar stiga för varje dag”

En annan spelare som är intressant för utlandet är August Priske, som avgjorde matchen mot BP med sitt åttonde allsvenska mål för säsongen.

Priske har exploderat efter uppehållet i juni månad och så sent som i veckan skrevs det om intresse från RB Salzburg. Den österrikiska bjässen är dock inte den enda utländska klubben som vill roffa åt sig danske anfallaren.

– Intresset och trycket är enormt kring August och det verkar stiga för varje dag. Jag tror inte det blir mindre av det efter i dag, säger Andersson efter Priskes avgörande på 3Arena.

Medan Gulliksens situation ser allt mer ohållbar ut i Djurgården och Nguen bara har ett halvår kvar på kontraktet i Djurgården ser Andersson mer långsiktigt på Priske i den blårandiga tröjan, Priske som har kontrakt med Dif över 2028.

– Vi värvade honom långsiktigt förra sommaren som backup (till Deniz Hümmet) för att växa in i det. Det krävdes lite tålamod men han har utvecklats enormt. Vi ser på det här långsiktigt men intresset är väldigt skarpt och konkret, säger sportchefen.