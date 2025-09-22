Rafferty om drömmålet: ”Riktigt, riktigt skönt”

Han stänkte in ett riktigt drömmål mot IK Sirius när Degerfors vände underläge till seger.

Detta i vad Marcus Rafferty menar var en riktigt skön trepoängare.

– Vi förtjänade segern och var jätteglada, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Degerfors IF har haft en tuff höstsäsong i allsvenskan, som såg ut att fortsätta på samma väg när IK Sirius tog ledningen. Detta då Leo Walta drog in 1-0 från straffpunkten i den 19:e minuten.

Det resultatet skulle stå sig fram till halvtid, men efter dryga timmen kvitterade bortalaget genom Marcus Rafferty – via ett riktigt drömmål.

På tilläggstid i den andra halvleken sköt Dijan Vukojevic dit 2–1 för ”Bruket” och bara en minut senare fastställde Philippe Ndinga Ossibadjouo slutresultatet till 3–1.

Detta menar Marcus Rafferty var en mycket trevlig känsla.

– Det var riktigt, riktigt skönt. Vi har jobbat in den vinsten, då vi har haft många matcher, där vi har känt att vi borde fått med oss något, men inte fått det. Vi förtjänade segern och var jätteglada över att vi vann, men nu är det fokus på nästa match, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det var på tiden, för annars hade det blivit ännu tuffare (i kampen om allsvensk överlevnad). Om vi bygger momentum nu kan vi kanske lösa det, men vi fokuserar på nästa match. Vi kan inte kolla för mycket på helheten. Vi får kolla på nästa match.

Om sitt drömmål säger den förre Bajen-spelaren:

– Jag kände ganska snabbt efter att jag skjutit att den skulle gå in och när jag kollade upp gick den i krysset, vilket alltid är kul. Så länge jag hjälper laget är jag glad. Jag visste ganska snabbt att jag skulle ta avslut och det var skönt att den gick in.







