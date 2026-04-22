Ramírez bekräftar – Olsen missar matchen mot Sirius

Malmö FF tar emot Sirius på hemmaplan under torsdagen.

Då kommer inte Robin Olsen att stå i mål.

– Han missar matchen, säger tränaren Miguel Angel Ramírez till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Robin Olsen fick en smäll mot låret i samband med MFF:s senaste match mot Djurgården. Trots det fullbordade målvakten matchen.

36-åringen fanns däremot inte med på onsdagens träning inför den kommande matchen mot Sirius. Smällen mot Djurgården beskrivs som anledningen.

Malmös tränare Miguel Angel Ramírez bekräftar nu att Olsen inte kommer vara tillgänglig på torsdag.

– Han missar matchen. Efter den situationen [mot Djurgården] kände han stor smärta och det blev värre dagen efter. Under veckan kände han sig bättre men han är inte redo, och han har inte kunnat träna, säger Ramírez till Fotbollskanalen.

Malmö FF har en välbärgad målvaktsuppsättning med både Johan Dahlin och Ricardo Friedrich redo att ersätta Olsen.

Pontus Jansson och Emmanuel Ekong är sedan tidigare på skadelistan. Anders Christiansen, Janis Karabeljov och Stefano Vecchia fanns med på träningen i olika hög uträkning. Det återstår att se om hela eller delar av trion kommer vara tillgängliga mot Sirius.

Matchen mellan Malmö FF och Sirius har avspark klockan 19:00 under torsdagen.