Den tidigare Helsingborg, Gais och Syrianska-spelaren Razak Omotoyossi har gått bort.

Den tidigare anfallaren blev 39 år gammal.

”FC Metz har med djup sorg mottagit beskedet om Razak Omotoyossis bortgång”, skriver hans före detta klubb på X.

Razak Omotoyossi vann den allsvenska skytteligan i Helsingborg år 2007 med och har även spelat för Gais och Syrianska under sin karriär.

Under tisdagen meddelar en av hans före detta klubbar, franska Metz, att den förre anfallaren har gått bort – vid 39 års ålder.

”FC Metz har med djup sorg mottagit beskedet om Razak Omotoyossis bortgång. Han avled vid 39 års ålder”, skriver Metz på X och fortsätter:

”Klubben vill uttrycka sina djupaste kondoleanser till hans familj och nära och kära”.

I Metz spelade Omotoyossi mellan år 2009 och 2010.

Razak Omotoyossi har även spelat för Benins A-landslag, där han gjorde 21 mål på 44 matcher.