Redo att ersätta Lundgren: ”Gäller att vara på tårna”

FOKUSMATCHEN: För ett år sedan spelade Max Andersson för Norrby i division 1.

Nu kan han bli startspelare i den allsvenska fjolårstrean Gais.

– Det har tagit lite tid men jag känner mig rätt inkörd nu, säger Andersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Med bara några minuter kvar till avspark i den allsvenska premiären mot Djurgården tvingades Gustav Lundgren kasta in handduken. Det stod stod snart klart att det handlade om en brusten hälsena.

Istället fick nyförvärvet Max Andersson starta till höger för Gais.

– Det var kul såklart att starta. Men jag hann inte tänka så mycket. Det var bara att göra några ruscher fram och tillbaka och hoppa in, säger Andersson till FotbollDirekt.

Visste ni att skadan var såpass allvarlig under matchen?

– Nej jag fick veta efter slutvisslan iallafall. Så man förstod ju inte inte hur allvarligt det var.

Var ni påverkade av det under matchen?

– Inte direkt. Jag tyckte vi var beredda på uppgiften ändå men det påverkar så klart att han inte är på planen, menar Andersson.

I fjol gjorde 22-åringen tio mål i division 1 södra och bidrog till att Norrby tog steget upp till superettan. Men istället för att följa med upp till andradivisionen valde Andersson att ta steget direkt till allsvenskan.

I december stod det klart att Gais hade skrivit kontrakt med yttern. Förtroendet lät inte heller vänta på sig. I svenska cupen fick Andersson starta tre av fem matcher, även då som ersättare till en skadad Gustav Lundgren.

Inför seriestarten har yttern börjat bli varm i kläderna.

– Det varit lite upp och ner. Det handlar om att komma in i tempot och den fysiska biten. Det har tagit lite tid men jag känner mig rätt inkörd nu, säger han och fortsätter

– Det är högre kvalité på både medspelare och motståndare. Man måste steppa upp. Det gäller vara på tårna på varje träning.

Redan innan Gustav Lundgrens skada hade Gais valt att stärka upp ytterligare bland lagets yttrar. I slutet på mars värvades den tidigare IFK Göteborg– och Djurgårdsspelaren Oscar Pettersson från nederländska Go Ahead Eagles.

Max Andersson är däremot inte speciellt berörd över den ökande konkurrensen.

– Vi är ju några som konkurrerar där så det gäller att visa framfötterna och visa att man vill ha den platsen, säger han.

Gais spelar mot Malmö FF på bortaplan i allsvenskan andra omgång. Matchen sparkas igång klockan 16:30.