Rekordman för Djurgården – här är alla tiders yngsta

Ett Djurgården plågat av skador hade ännu en gång med 15-årige Alexander Andersson till kvällens match mot Elfsborg.

I och med hans inhopp är han nu allsvenskans yngste genom alla tider.

FotbollDirekt har hela listan av rekordunga namn i den allsvenska historien.



Det var i slutet av mars som Alexander Andersson, då 14 år, prydde de flesta löpsedlarna efter att han debuterat för Djurgårdens A-lag i en träningsmatch mot finska KuPS.



Den nu 15-årige supertalangen spelar till vardags i Blårändernas P19-lag och ska, enligt FD:s uppgifter, vara bland de genomgående bästa på träning.



Han har därtill, enligt FotbollDirekts uppgifter, scoutats av den nederländska storklubben Ajax på plats i Sverige.



Efter matchen mot finska KuPS i mars sade Andersson följande om sin debut.



– Jag har tränat varje dag i hela mitt liv och jag har verkligen jobbat för den här chansen. Jag tycker jag förtjänat den, sade han till FD.



Efter matchen mot KuPS ville alla journalister prata med Andersson – och de yngre supportrarna ville alla omringa supertalangen för bilder och autografer. Det hade inte den unge talangen särskilt stor förståelse för då.



– Jag vet inte varför det är så, men det är kul. Kul att småkidsen gillar mig, sade han och skrattade.

Nu har han alltså fått göra debut i allsvenskan när Blåränderna gästade, och förlorade, mot IF Elfsborg. Detta då han fick hoppa in i slutet av matchen.



Han är därmed den yngsta någonsin i den allsvenska historien – med stor marginal.



I skrivande stund är Alexander Andersson 15 år och 27 dagar. Den tidigare innehavt rekordet för yngsta allsvenska debutant är Nicklas Bärkroth som debuterade för IFK Göteborg när han var 15 år och 230 dagar.



Strax bakom Bärkroth kommer Peter Dahlqvist som gjorde debut för Örgryte IS år 1971, då han var 15 år och 282 dagar gammal.



Resten av listan bland de yngsta debutanterna lyder som följer:

Benjamin Brantlind, IFK Göteborg, 15 år och 294 dagar

Alexander Nilsson, Malmö FF, 15 år och 336 dagar

Sead Haksabanovic, Halmstads BK, 15 år och 347 dagar

Isak Alemayehu, Djurgården, 16 år och 29 dagar

Filip Sachpekidis, Kalmar FF, 16 år och 38 dagar

Imam Jagne, BK Häcken, 16 år och 39 dagar

Simon Marklund, Åtvidaberg, 16 år och 54 dagar

Jonah Kusi-Asare, AIK, 16 år och 58 dagar

