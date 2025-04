Risk för manfall i Öster mot Djurgården

Östers IF reser upp till Stockholm under morgondagen för att ta sig an Djurgården.

Då ser Smålandsklubben ut att få klara sig utan flera viktiga spelare.

Bland annat finns det frågetecken kring David Seger och Ivan Kricak.

Östers IF ställs mot Djurgårdens IF i den femte omgången av allsvenskan imorgon.

Redan inför matchen ser det ut att bli tufft för Smålandsklubben, detta då det är osäkert kring flera viktiga spelare.

Sedan tidigare är det klart att Youssoupha Sanyang är avstängd, detta efter att han dragit på sig tre varningar.

Men Smålandsposten rapporterar även att trion Matias Tamminen, David Seger och Kricak är osäkra, detta då de missade gårdagens träning.

Det stannar dock inte där för Växjöklubben.

Christian Kouakou och Axel Lindahl har båda mindre problem med framsida lår och är således inte helt säkra inför morgondagens drabbning.

”Jag är inte oroad över att nya spelare kommer in”

Trots poteniellt manfall så verkar Östers huvudtränare, Martin Foyston, inte allt för oroad.

– I den här perioden är det faktiskt inte så drastiskt att ha skador och avstängningar, man kan se positivt på det. Vi har en jäkligt bra konkurrens i truppen och jag tror inte att någon vill stå utanför. Jag är inte oroad över att nya spelare kommer in, som vill visa upp sig, säger han till tidningen.

Matchen på 3Arena spelas imorgon och drar igång 19:00.