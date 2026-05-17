Värnamo tappade ledning mot Norrby två gånger om

IFK Värnamo tog ledningen – och Norrby kvitterade.

Med tio minuter kvar gjorde man 2-1 – nio minuter senare gjorde Norrby 2-2.

Således slutade matchen på Finnvedsvallen med delad pott.

Sju omgångar in i årets superettan hade IFK Värnamo tagit nio poäng, genom tre segrar.

För nykomlingen Norrby IF hade det gått klart sämre, då man stod på sex poäng efter lika många kryss.

I dag gjorde de två lagen upp om tre färska poäng på Finnvedsvallen i Värnamo. Där skulle en första halvlek sluta utan mål, innan något av ett målkalas utbröt i den andra.

Matchminuten var den 58:e när Johan Rapp tog ledningen för hemmalaget. Åtta minuter senare kvitterade Borås-laget genom Värnamo-spelaren Ishaq Abulrazak som stod för ett oturligt självmål.

Med drygt tio minuter kvar skulle kamraterna från Småland återta ledningen genom Logi Hrafn Robertsson, som mycket läckert dundrade in 2-1 på volley.

Det var dock inte över där. När två minuter återstod av matchen gjorde Jamie Bichis matchens fjärde och sista mål efter ett par fina aktioner och räddade en poäng för sitt Norrby.