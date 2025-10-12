Han bytte Mjällby AIF mot danska FC Nordsjælland under sommaren.

Trots det har Nicklas Røjkjær regelbunden kontakt med spelare i laget från Listerlandet – och hoppas kunna närvara vid Maifs guldfirande.

– Jag ångrar ingenting, men det har varit lite tufft att inte vara där och avsluta det, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommarfönstret som Nicklas Røjkjær, efter en hel del rykten, bytte Mjällby AIF mot spel i danska FC Nordsjælland. Detta i en affär värd omkring 18 miljoner kronor, enligt uppgifter.

Väl i Danmark dröjde inte debuten för mittfältaren som fick chansen från start i den första seriematchen. Därefter har han inte heller släppt sin plats, utan blivit helt given i ett lag som just nu befinner sig på en sjätteplats i serien. Om flytten hem till Danmark, och starten i hans nya klubb, säger den förre Maif-spelaren följande:

– Jag tycker att det har varit bra. Varje gång man kommer till en ny klubb tror jag att man måste komma in i det, vilket jag också har känt. Jag kom också från en klubb där mycket av spelet kretsade kring mig, nu har jag behövt anpassa mig till att det inte riktigt var så från början här. Jag har behövt lite tid för att komma in i det men det känns som att de senaste matcherna har varit riktigt bra och att jag börjar visa varför de köpte mig, säger Røjkjær till FotbollDirekt.

Du fick ändå förtroendet direkt från start och har spelat elva raka seriematcher?

– Ja, jag har spelat 90 minuter i nästan alla matcher och känner förtroende från tränaren och klubben, vilket är fint. Speciellt när man känner att man behöver lite tid för att bli van med saker och ting. Nu känns det som att jag har börjat visa mer av mina styrkor.

Stora skillnaden i Danmark: ”Skulle säga att det är en eller två nivåer upp”

Ser man till skillnaderna mellan den svenska fotbollen och den danska menar 27-åringen att de är många, och tydliga.

– Det är självklart tuffare, det är bara tolv lag och väldigt bra lag. Jag tycker att varje match är väldigt jämn och att intensiteten och fysiken är en nivå upp. Jag tycker också att det är väldigt taktiskt i Danmark. Överlag skulle jag säga att det är en eller två nivåer upp.

Även om Nicklas Røjkjær tillbringar sin vardag i den norra delen av Danmark hörde han så sent som i somras hemma i Blekinge och Mjällby AIF. Den spelskicklige mittfältaren berättar dock att laget fortsatt ligger honom varmt om hjärtat – och att han ser så många matcher han kan.

– Jag ser varje match jag kan. De första matcherna spelade vi samtidigt och då såg jag bara resultatet och pratade med några grabbar och tränare om hur det gick. Annars följer jag dem allt jag kan och pratar med en del från klubben.

Är det några du pratar mer med i klubben?

– Jag pratar lite med Herman (Johansson), AP (Adam Petersson) och de grabbarna. Sedan har jag hyfsad kontakt med Karl (Marius Aksum), Anders (Torstensson) och Hasse (Larsson). Jag försöker att checka in lite med alla i klubben för att se hur det går.

Trodde du att SM-guldet var möjligt när du lämnade?

– Jag visste att chansen var där och att det kunde hända, men när det är 15-16 matcher kvar är det långt kvar och mycket kan hända. Jag måste säga att jag är väldigt överraskad att det kändes säkert med åtta-tio matcher kvar, det kändes som att ingen kunde stoppa dem. Jag skulle säga att jag blev lite överraskad över den känslan. Jag visste att de skulle kämpa in i det sista men inte att det skulle hända så snabbt som det har.

Foto: Bildbyrån

Røjkjær berättar om hur han ser på hans tidigare lags form den senaste tiden.

– Det är väldigt imponerande att de har fått resultat även om de inte har presterat på topp. Det skulle jag säga visar på deras mentalitet det här året. De har den typen av spelare som kan stanna kvar i matchen och inte tycka att allting är skit. De fortsätter bara att jobba och tror på processen, vilket jag tycker visar hur stark gruppen är.

”Jag ångrar ingenting, men det har varit lite tufft att inte vara där och avsluta det”

Känns det någonsin tufft att inte vara med under andra halvan av säsongen?

– Självklart vore det fint om man hade kunnat vara med, men nej. När man byter klubb kan de första veckorna kännas lite svårt, då man kommer från någonting man är bekväm i och liknande. Det tar lite tid men jag är väldigt nöjd över mitt beslut och jag är väldigt glad över att de förhoppningsvis kommer att vinna. Jag är glad över mitt beslut och är ganska säker på att det är rätt steg för mig i min karriär. Jag ångrar ingenting, men det har varit lite tufft att inte vara där och avsluta det. Jag är dock jätteglad för klubben och glad över att vara en del av den. Jag tycker att vi, under den första halvan av säsongen, fick folk att tro att vi kunde gå för det – och det känner jag att jag är en del av.

När FotbollDirekt frågar om Nicklas Røjkjær kommer att närvara på guldfesten berättar han att han inte kommer att vara med under den sista allsvenska matchen, när Mjällby tar emot Häcken på Strandvallen. Däremot kommer han att vara på plats för att se sitt Maif inom kort, då de välkomnar IFK Norrköping i omgång 28.

– Ja, det hoppas jag. Jag kommer att åka upp för att se matchen mot Norrköping. Förhoppningsvis är det säkrat innan dess, annars kommer det att hända i den matchen. Den sista matchen mot Häcken hemma kan jag inte åka till då jag har match samma kväll. Det kommer kanske att ha någon middag eller liknande efter säsongen, och då ska jag försöka att vara där om jag kan.

Skulle de vinna känns det som att festen kommer att pågå under ett par veckor.

– Jag hoppas att de firar hela vägen in till nästa år, avslutar Røjkjær och skrattar.