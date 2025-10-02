Rydén lämnar Östers IF: ”Alla resor har ett slut”

Efter sju år som målvaktstränare och tidigare spelarkarriär i Östers IF tackar Rasmus Rydén för sig.

Bristen på en utbildningsnivå som krävs för elitlicensen gör att han lämnar sitt uppdrag efter säsongen.

Foto: Bildbyrån

Östers IF meddelar på sin hemsida att Rasmus Rydén, som spelade sju säsonger i klubben innan han 2017 tog steget in som målvaktstränare, kommer att avsluta sin tid i föreningen efter årets säsong.

Anledningen är att han inte innehar den utbildningsnivå som numera krävs för att uppfylla elitlicensens bestämmelser. Beslutet att kliva av är därför hans eget.

– Det är och har varit en fantastiskt lärorik och rolig resa. Jag är otroligt glad och stolt över att fått vara en del av Östers IF under så lång tid. Men alla resor har ett slut och efter säsongen tar min resa i Östers IF slut för denna gång, säger Rydén i ett uttalande.

Inför de avslutande fem omgångarna ligger Växjöklubben på kvalplats i allsvenskan.

– Nu ligger allt fokus på att säkra ett allsvenskt kontrakt för Östers IF.