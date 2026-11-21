STOCKHOLM. Jacob Une fortsätter spela, men var det blir är oklart.

Kontraktet med Djurgården går ut vid årsskiftet.

– Är det Sverige är det bara Djurgården som gäller, säger han.

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Jacob Une har spelat i Djurgården sedan vintern 2016 och har gjort drygt 280 matcher för klubben, bara avbrutet av ett lån till grekiska Panetolikos. Nu går kontraktet ut vid årsskiftet. I oktober bekräftade fotbollschefen Maximilian Hahn för Fotbollskanalen att klubben vill förlänga med Une, men något nytt avtal finns ännu inte.

Beslutet tar han i december.

– Det är ganska likt som för någon månad sedan, att jag ska sätta mig ner i december och försöka ta ett beslut, säger Une efter Djurgårdens träning under fredagen.