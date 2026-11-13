Rydström om vändningen: ”Vi har aldrig gett upp”

STOCKHOLM. För en månad sedan pratade Henrik Rydström om att slåss om andraplatsen.

Nu leder Hammarby allsvenskan med två omgångar kvar.

– Den här gruppen har hittat ett sätt att förhålla sig till matcher, säger tränaren.

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Efter 4–1 mot Elfsborg och Kalmars seger mot Sirius har Hammarby guldet i egna händer. Lagen har lika många poäng, men Hammarby har betydligt bättre målskillnad. Efter derbyförlusten mot Djurgården för en månad sedan såg det annorlunda ut. Då sa Henrik Rydström att laget fick fightas om andraplatsen.

– Dels får man väl säga, när man får frågan, att det var på en presskonferens efter en match, stor besvikelse. Jag var inte nöjd med alla delar i vårt spel. Och dels tänker jag faktiskt inte så mycket som ni säkert tänker på: ”okej, nu har vi chansen, nu har vi inte chansen”. Så det var väl mer situationen när jag fick frågan. Men det är ju också så svårt, man vet ju inte riktigt vart ens lag tar vägen. Vad händer? Den här gruppen har varit bra på att lära sig av motgångar, och jag och de andra tränarna använder det, så kanske man vrider på någonting. Men jag vet ju inte att okej, det kommer bli så här, säger Henrik Rydström på pressträffen efter Hammarbys träning på Årsta IP, och fortsätter:



