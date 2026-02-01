Han har gjort storsuccé i Kanada under de senaste åren.

Nu har Samuel Salter, 25, gjort sin första utlandsflytt som proffs och vill bygga vidare på Gais succé de senaste åren.

– Det är en väldigt familjär klubb men också en förening med mycket historia, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Anfallaren Samuel Salter har tillbringat hela sin proffskarriär i Kanada och har spelat för totalt tre klubbar.

25-åringens senaste klubbadress var högstaliga-laget Atlético Ottawa där han spelade sedan vintern 2023. Med 97 tävlingsmatcher för topplaget smällde Salter in 37 mål under tre säsonger varav hela 24 av dessa kom under fjolåret.

Nu har han dock bytt Nordamerika mot Europa och Kanada mot Sverige – för spel med Gais.

– Det känns väldigt bra. När Gais visade intresse blev jag väldigt, väldigt glad då jag känner Matteo (De Brienne) och alla bra saker han har berättat för mig om klubben. Jag var väldigt, väldigt glad över deras intresse och de har verkligen fått mig att känna mig välkommen ända sedan jag kom hit. Jag är väldigt nöjd över mitt beslut, säger Samuel Salter till FotbollDirekt.

Det är en ganska familjär klubb va?

– Ja, exakt så. Det är en väldigt familjär klubb men också en förening med mycket historia och många passionerade supportrar. Det är verkligen en bra klubb.

Precis som Salter nämnde tidigare har han och vänsterbacken Matteo De Brienne en historia av att spela tillsammans. Detta då de delade omklädningsrum med varandra under ett år år i Ottawa-klubben Atlético.

Därför var det inte konstigt att De Brienne och Salter hade kontakt inför flytten.

— Han var en stor del i varför jag kom hit. Inte bara för att vi har spelat tillsammans. Vi är också goda vänner vilket hjälpte mycket efter samtalen vi hade om klubben. Han berättade om tränarstaben, supportrarna, spelarna och allt annat, vilket fick mig att känna mig säker i beslutet jag senare tog.

”Det är såklart en stor förändring i livet”

Vilken typ av plan sålde Gais in till dig som spelare?

– De hade självklart en plan och “Fidde” (Fredrik Holmberg) gillar att spela väldigt aggressiv och direkt fotboll med många övergångar i spelet. Det var en del av sakerna han nämnde men också saker jag noterade när jag såg dem spela förra året. Hur han gillar att spela fotboll och ser på spelet var definitivt en aspekt för mig.

I och med flytten till Göteborg och allsvenskan har 25-åringen flyttat från hemlandet Kanada för första gången i sin karriär. Då vittnar han själv om att det underlättar att ha en landsman och en vän som stöd i sin nya tillvaro.

– Det känns självklart bra. Det är såklart en stor förändring i livet och att ha en person som man känner i omklädningsrummet är väldigt skönt. Det har definitivt gjort saker och ting lättare sedan jag kom hit.

Trots att det skiljer ett världshav mellan Sverige och Kanada har Samuel Salter haft koll på den svenska högstaligan under ett par år. Det menar han inte endast beror på att hans nära vän har spelat för Gais.

– Jag kände till en del om svensk fotboll. Jag har följt ligan från distans under tiden som Matteo har varit här men även innan det, när andra kanadensare har varit här. Det är en liga som jag har känt till från fjärran och har följt under många år.

Vill lära sig av skytteligavinnaren: ”En väldigt bra människa”

Anfallaren Ibrahim Diabate. Foto: Bildbyrån

Då känner du alltså till den resa som Gais har gjort i seriesystemen under de senaste åren?

– Ja, det har varit en otrolig resa för klubben. För fyra år sedan spelade de i tredjedivisionen och framstegen de har gjort med tränaren och sättet de spelar har verkligen varit en framgångssaga under de senaste åren. Jag är bara glad över att få komma till en ny klubb som har tagit stora steg under de senaste åren.

Ser man till det rent fotbollsmässiga stod Salter för hela 24 mål på 35 matcher under fjolårssäsongen. Nu ska han konkurrera med den allsvenska skytteligavinnaren Ibrahim Diabate, i det fall att han inte lämnar för spel i utlandet.

– Han hade en otrolig framgång tillsammans med laget förra året och för mig handlar det bara om att komma in till jobbet och lära mig så mycket jag kan av honom. Jag ser väldigt mycket fram mot det då han är en väldigt bra spelare och en väldigt bra människa.

Pratar du franska?

– Ja, det är mitt modersmål.

Då kan du alltså kommunicera fritt med Diabate?

– Ja, ja. Vi har haft några bra samtal och det är skönt för mig att kunna prata franska också.

Hur skiljer sig fotbollen i Kanada jämfört med allsvenskan skulle du säga?

– Det är svårt att säga då jag inte har spelat så många matcher här. Men att döma från träningarna är intensiteten väldigt hög här och det är hög kvalitet på spelet med bollen. Det tror jag att jag ska förvänta mig på ligan också, men jag kan nog ge dig ett bättre svar om några månader, säger han och skrattar.

Med ett signerat treårskontrakt i “Makrillarna” väntar en spännande period för Samuel Salter som snart ska ta sig an sin första tävlingssäsong på outforskad mark. Då ser 25-åringen fram mot att jobba hårt och förhoppningsvis vinna många matcher.

– Min ambition är att hjälpa laget att vinna så många matcher som möjligt och att fortsätta bygga på den framgång som laget har haft de senaste åren, avslutar Salter.