Sex omgångar av allsvenskan 2026 har spelats.

Inför den sjunde har superdatorn BETSiE förutspått hur alla matcher i den kommande omgången kommer att sluta.

Efter sex omgångar av 2026 års upplaga av allsvenskan toppar IK Sirius serien med 16 poäng. Bakom Uppsala-klubben placerar sig just nu Hammarby på en andraplats med elva inspelade poäng, tillsammans med IF Elfsborg.

Längst ner i tabellen finner vi Halmstads BK med två poäng som under veckan valde att entlediga Johan Lindholm och ersätta honom med Stuart Baxter. En placering ovanför HBK finner vi IFK Göteborg som har tagit tre poäng via lika många oavgjorda matcher. Just nu innehar nykomlingen Kalmar FF den negativa kvalplatsen med fyra poäng.

När det nu har blivit dags för årets sjunde omgång har FotbollDirekt låtit superdatorn BETSiE, som använder sig av matchdata och ekonomiska förutsättningar för att simulera matcher tiotusentals gånger, förutspå utgången av samtliga åtta matcher.