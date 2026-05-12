Sågar AIK:s försvarsspel: ”Bedrövligt”

AIK släppte in fyra mål i derbyt mot Djurgården.

FotbollDirekts Fredrik de Ron sågar Gnagets defensiv vid fotknölarna.

– Det är för dåligt både kollektivt och individuellt, säger de Ron i Allsvenskan Direkt.

AIK hade ingen rolig derbymatch mot Djurgården i söndags. Matchen slutade 4–2 till gästande Dif och Gnaget åkte därmed på sin första hemmaförlust mot ärkerivalen sedan 2020.

Det är främst AIK:s defensiv som har fått utstå hård kritik. FotbollDirekts reporter Fredrik de Ron är inte heller nådig.

– Markeringsspelet vid Djurgårdens fasta situationer är bedrövligt och sen är det många defensiva insatser som blir avgörande. Axel Kouames hemjobb vid 1-0-målet, det är för dåligt både kollektivt och individuellt. Det behöver AIK få ordning på, säger han i programmet Allsvenskan Direkt.

Derbyt hade kunnat få en annan vändning om det inte vore för ett bortdömt AIK-mål i den första halvleken som hade betydd 2–2. I efterhand var det tydligt att det som bedömdes vara offside inte var det.

– Kevin Filling är ju aldrig offside under hela situationen, säger de Ron.

Fillings bortdömda mål är inte den första gången som Gnaget fått domslut emot sig under inledningen av allsvenskan. Det är åtminstone någonting som flera AIK-spelare har påpekat.

Enligt de Ron finns det fog för den kritiken.

– Det har varit ett gäng domslut som går att diskutera. I än sånt läge där matchen står och väger, då blir det så pass avgörande. Då har man som spelare rätt att klaga på domaren, menar han.

