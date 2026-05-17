Swedberg slog till direkt mot Athletic Club

Williot Swedberg fick inte en plats i Graham Potters VM-trupp.

I dag gjorde han mål mot Athletic Club – efter fem minuter.

Williot Swedberg är inne i ett fint stim med sitt Celta Vigo, som närmar sig en Europaplats genom sin tabellplacering i La Liga.

Däremot var han inte en av 26 spelare som togs ut i Sveriges VM-trupp inför sommarens resa till USA, Mexiko och Kanada.

I dag valde Swedberg att ge svar på tal, och inte efter lång tid.

Matchuret visade fem spelade minuter när svensken höll sig framme och tryckte in 1-0 mot Athletic Club på San Mamés i Baskien.

Det var Swedbergs sjätte mål i La Liga under årets säsong och hans totalt elfte poäng.

Matchen pågår.