Saknades på Djurgårdens träning: ”Han är hemma”

Santeri Haarala har varit iskall i Djurgården och utanför truppen på sistone.

Nu saknades han på onsdagens träning skriver Fotbollskanalen.

– Han är i Helsingfors, han är därifrån, säger sportchef Bosse Andersson till sajten.

Nyligen berättade Jani Honkavaara för FotbollDirekt att Santeri Haarala är högaktuell för att antingen säljas eller lånas ut.

Nu under onsdagen saknades finländaren på Djurgårdens träning.

– Han är i Helsingfors. Han är därifrån och han har ledigt i en extra dag. Vi har fört diskussioner med klubbar om honom. Men att han är där har inte att göra med att han ska till HJK. Men vi ligger i diskussion med klubbar om honom, säger sportchef Bosse Andersson till Fotbollskanalen.

Men Haarala är inte i Finland för att föra samtal med någon klubb.

– Nej inte nu. Han är hemma, förklarar Andersson och tillägger:

– Det kan absolut bli så att han flyttar nu.