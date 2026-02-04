Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Schüller om avskedet: ”Tröjan är inlämnad”

Nilo Ek
Efter fem år i Djurgården har Rasmus Schüller tackat för sig.
Nu berättar den finske mittfältaren om avskedet och framtiden i Danmark.
– Allt har ett slut, säger han till FotbollDirekt.

Det blev totalt 147 tävlingsmatcher i den blårandiga tröjan. Efter att den allsvenska säsongen tog slut i fjol stod det klart att Rasmus Schüller inte blir kvar i Djurgårdens IF.

Schüller anslöt till Djurgården från finska HJK 2021. Efter flertalet år i Stockholmsklubben menar finländaren att det kändes ovant att lämna.

