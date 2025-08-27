Schüllers kamp mot klockan: ”Blir helt avgörande”

STOCKHOLM. Under onsdagen tas Finlands landslagstrupp ut.

Rasmus Schüller som missade Djurgårdens möte med BP i helgen berättar att han går en kamp mot klockan för spel mot såväl Norrköping på söndag som att hinna bli redo för VM-kvalet mot Polen.

– Den här veckan blir helt avgörande, vi tar dag för dag, säger han till FotbollDirekt.

Rasmus Schüller saknades i Djurgårdens 1-0-viktoria mot Brommapojkarna i söndags.

Nu förklarar viktige mittfältaren varför.

– Det var en säkerhetsåtgärd, inget allvarligt. Det visade sig vara ett bra beslut så här i efterhand. Vi vann och jag behövde inte spela. Kul för Hampus Finndell att få spela, han gjorde det bra. Med tanke på att han inte spelat så mycket var det starkt av honom, säger Schüller till FD och fortsätter:

– Det är ingen skada utan en överansträngning. Men vad det är exakt vill jag inte gå in på. Men allvarligt är det inte.

På söndag spelar Djurgården borta mot Norrköping innan ett landslagsuppehåll stundar. För Schüller väntar VM-kval mot Polen i början av september – om finländaren nu själv känner att han hinner bli redo.

– Truppen blir officiell under onsdagen, vi får se hur det blir. Jag ska tala med tränaren. Jag vill alltid spela i landslaget såvida jag kan spela. Den här veckan blir helt avgörande, vi tar dag för dag. Det är samma sak med Norrköpingsmatchen. Den matchen är inte struken för mig, utan vi får se. Kan jag spela så vill jag vara med.

Schüller om djurgårdarna i landslaget: ”Umgås tillräckligt ändå…”

Till skillnad från Sverige som inleder sitt VM-kval nu i september startade Finland sin VM-kvalgrupp redan i våras och har hunnit med fyra matcher med segrar mot Malta och Polen samt kryss mot Litauen och förlust mot Nederländerna.

– Det blir en väldigt avgörande match nu mot Polen borta i denna samling. Holland kommer ta förstaplatsen och sedan är det sannolikt vi och Polen som slåss om andraplatsen som ger en playoffplats till VM. Vi vann mot Polen hemma och jag tror matchen mot dem nu blir väldigt avgörande.

Schüller är långt ifrån enda finska landslagsspelaren som huserar i Djurgården. Även Matias Siltanen, Adam Ståhl och Miro Tenho väntas ta plats i VM-kvaltruppen på nytt, men något Dif-läger i finska landslagstruppen finns inte enligt Schüller som skrattar när ämnet kommer på tal.

– Nej, vi hinner umgås med varandra tillräckligt i klubblaget ändå, säger 34-åringen och tillägger:

– Vi alla har våra egna vänner i landslaget som vi inte träffar så ofta.