Sirius bakslag: Milleskog missar hela våren

Noel Milleskog har operererats för en axelskada.

Nu väntas yttern missa hela vårsäsongen.

Foto: Bildbyrån

Sirius 23-åriga ytter Noel Milleskog fick fjolårssäsongen förstörd av skador. Den offensiva genombrottsspelaren missade delar av vårsäsongen och under hösten fick Milleskog nöja sig med inhopp när Sirius slutade på niondeplats i den allsvenska tabellen.

Nu meddelar Uppsala-klubben att 23-åringen genomgått en operation för en axelskada. Ingreppet skedde strax efter säsongsavslutningen och nu väntas han missa hela vårsäsongen 2026.

”Efter säsongsavslutningen genomförde Noel ett ingrepp i axeln. Han förväntas vara tillbaka i full träning till sommaren.”, skriver Sirius i ett uttalande.

Även Joakim Persson har genomgått ett ingrepp för en fotskada. Han väntas vara tillbaka i träning i slutet av februari, meddelar Sirius.