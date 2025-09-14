Sirius mot Gais – så ställer lagen upp

IK Sirius mot Gais i allsvenskan.

Ett lag som slåss i toppen och ett som slåss i botten.

Matchen startar klockan 16:30.

IK Sirius, som slåss i botten av den allsvenska tabellen, tar idag emot Gais, som i allra högsta grad är med och slåss om en Europaplats.

Mötet på Studenternas är bara ungefär en timme bort och nu har startelvorna släppts.

Startelvor:

IK Sirius:

Celic – Castegren, Sandberg, Anker, Krusnell – Walta, Heier, Lindberg – Bjerkebo, Ure, Persson.

Gais:

Krasniqi – Wängberg, Frej, Beckman, de Brienne – Milovanovic, Holmén, Boudri – Lundgren, Diabate, Becirovic.