Helsingborgs IF och Erik Lindell går skilda vägar.

Högerbackens korttidskontrakt har gått ut.

”Hoppas att föreningen snart är tillbaka där den hör hemma”, säger han.

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Erik Lindell kom till Helsingborgs IF från allsvenska Degerfors IF i slutet av sommarens transferfönster. Bara tre dagar efter att han presenterats debuterade 30-åringen i 1–1-matchen hemma mot Örebro SK.

Det blev totalt nio matcher och en assist under hösten. Assisten kom när han spelade fram till Simon Bengtssons ledningsmål mot Ljungskile SK.

Nu har hans korttidsavtal gått ut, och han lämnar klubben.

– Jag är stolt och tacksam över att jag fick dra på mig den röda tröjan och gå ut på Olympia. Jag har trivts fantastiskt bra med lagkamrater, ledarstab, supportrar och övriga människor i och runt föreningen. Önskar HIF all lycka i framtiden och hoppas att föreningen snart är tillbaka där den hör hemma igen”, säger Lindell på klubbens hemsida.