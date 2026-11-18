Kif Örebro har begärts i konkurs av Skatteverket.

Klubbens skulder uppgår till flera miljoner kronor.

Samtidigt väntar kvalet mot Rosengård redan i morgon.

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Den 11 november lämnade Skatteverket in en konkursansökan mot Kif Örebro till Örebro tingsrätt. Enligt ansökan har klubben skulder till staten på närmare 2,6 miljoner kronor, varav drygt 1,6 miljoner redan ligger hos Kronofogden.

Det slutar inte där. Klubben har totalt sju skulder hos Kronofogden, bland annat närmare 900 000 kronor till ett bussbolag. Enligt NA är klubben dessutom skyldig Örebro kommun cirka 1,5 miljoner kronor. Kommunen har nu avbrutit klubbens avbetalningsplan för hyresskulderna, och enligt Sveriges Radio riskerar Kif Örebro att kastas ut från Behrn Arena.

Sedan tidigare har klubben fått en rekordbot på 750 000 kronor av Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd, för att ha vilselett licensnämnden om sin ekonomi inför 2024. Boten är överklagad.

Ordföranden Erik Barthelson tror ändå att klubben kan rädda sig.

– Vi arbetar för att reglera det här, säger han till Fotbollskanalen.

Han säger också att klubben tänker spela kvalet mot FC Rosengård som planerat. Det första mötet spelas i Örebro på torsdag.