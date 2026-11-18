Damlandslaget är uttaget till det avgörande playoffet.

Två matcher mot Skottland avgör ifall det blir ett VM för Sverige.

Se truppen nedan.

Foto: Bildbyrån

Tony Gustavsson har valt ut spelarna som ska ta Sverige till VM 2027. Bara Skottland står i vägen, och efter två matcher är det klart vilket av lagen som åker till mästerskapet.

Först väntar bortamatchen på St Mirren Park den 1 december. Fyra dagar senare avgörs det på 3Arena i Stockholm.

Stina Blackstenius är inte uttagningsbar, och förbundskaptenen hänvisar till Arsenal för detaljer.

– Det är givetvis olyckligt att hon inte är uttagningsbar till den här samlingen, inte minst med tanke på hur bra hon var senast. Men då känns det också extra bra att få in en formstark Cornelia Kapocs i hennes ställe, säger Gustavsson under pressträffen.

Cornelia Kapocs var nära en plats redan förra gången, och nu får hon chansen.

– Hon har gjort väldigt många poäng, spelar regelbundet och det känns jättekul att hon får chansen att komma in i landslagstruppen.

Först väntar bortamatchen på St Mirren Park den 1 december. Fyra dagar senare avgörs det på 3Arena i Stockholm. Gustavsson räknar med en tuff uppgift.

– Man får möta ett väldigt, väldigt välorganiserat lag med fembackslinje och djupledslöpande forwards. Det kommer vi att möta, inte minst på bortaplan, där det blir svårt att skapa målchanser och man måste ha väldigt, väldigt bra balans bakom bollen i sin offensiv för att inte åka på för farliga kontringar. Dessutom är det ett lag som inte har förlorat en match sedan oktober förra året, som är i väldigt, väldigt bra form.

Truppen:

Målvakter:

Moa Edrud

Jennifer Falk

Zećira Mušović

Försvarare:

Bella Andersson

Alice Bergström

Nathalie Björn

Smilla Holmberg

Amanda Ilestedt

Elma Junttila Nelhage

Amanda Nildén

Anna Sandberg

Mittfältare/forwards:

Filippa Angeldahl

Anna Anvegård

Hanna Bennison

Evelyn Ijeh

Monica Jusu Bah

Rosa Kafaji

Cornelia Kapocs

Hanna Lundkvist

Beata Olsson

Felicia Schröder

Matilda Vinberg

Julia Zigiotti