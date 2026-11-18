Real Madrid har förlängt kontraktet med Arda Güler.

Turken är nu klar för klubben till sommaren 2032.

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I september skrev Diario AS att Real Madrid och Arda Güler var överens om ett nytt kontrakt. Nu bekräftar klubben förlängningen, som sträcker sig ännu ett år längre än uppgifterna sa, till den 30 juni 2032.

Güler kom till Real Madrid från Fenerbahçe som 18-åring sommaren 2023. Sedan dess har han spelat 126 matcher och vunnit fem titlar, bland dem Champions League och La Liga.

I september blev han dessutom utsedd till Champions Leagues genombrottsspelare för säsongen 2025/26. För Turkiet har han spelat 38 landskamper.