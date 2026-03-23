Foto: Bildbyrån

Sirius succévärvning kallad till Guineas landslag

Nilo Ek
Mohamed Soumah, 23, anslöt till IK Sirius under vintern.
Nu har mittbacken kallats till Guineas landslag.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Soumah anslöt till IK Sirius från Gent i februari. Mittbacken har redan gjort två mål på fem tävlingsframträdanden i Uppsalaklubben och nu har han kallats till Guineas landslag.

Guinea ställs mot Togo och Benin i vänskapsmatcher den 27 mars respektive den 31 mars.

Mohamed Soumah noteras för sju landskamper för Guiena. 23-åringens kontrakt med Sirius sträcker sig till 2030.

