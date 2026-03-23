Sirius succévärvning kallad till Guineas landslag
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mohamed Soumah, 23, anslöt till IK Sirius under vintern.
Nu har mittbacken kallats till Guineas landslag.
Mohamed Soumah anslöt till IK Sirius från Gent i februari. Mittbacken har redan gjort två mål på fem tävlingsframträdanden i Uppsalaklubben och nu har han kallats till Guineas landslag.
Guinea ställs mot Togo och Benin i vänskapsmatcher den 27 mars respektive den 31 mars.
Mohamed Soumah noteras för sju landskamper för Guiena. 23-åringens kontrakt med Sirius sträcker sig till 2030.
Den här artikeln handlar om: