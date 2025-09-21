Sirius-supportrarnas förslag – sparka Per Engström

Sirius-supportrarna riktade ett tydligt budskap mot Noa-chefen Per Engström under dagens match mot Degerfors.

Uppsalaklubbens fans vill se honom få sparken.

– Det som står skrivet på banderollerna ligger i någon form av gränsland mellan yttrandefrihet och personangrepp, säger evenemangsansvarige Linus Wallén till UNT.

Foto: Bildbyrån

Per Engström har minst sagt varit i ropet igen den senaste tiden.

Under de senaste veckorna har Noa-chefen varit ute i media en hel del och kring polisens nya maskeringskrav.

Kravet var att om ”organiserade maskering” genomfördes läktare under fotbollsmatcher så skulle matcherna brytas.

Till en början verkade kravet definitivt, sedan hette det att det bara skulle gälla i två omgångar (omgång 24 och 25) som test, innan polisen backade helt inför helgens allsvenska matcher.

Supportrar, spelare och klubbar har vädrat sitt missnöje mot det föreslagna kravet och det gjorde även supportrar till IK Sirius mot Degerfors denna söndagskväll.

Sirius-klacken höll upp en banderoll där det bland annat stod ”Nu är det dags att ge han sparken”, riktat mot Per Engström.

– Vi är inte nöjda på något sätt med det som skedde på vår supporterläktare i dag då det bland annat handlade om kritik direkt mot en viss person. Det som står skrivet på banderollerna ligger i någon form av gränsland mellan yttrandefrihet och personangrepp, säger Linus Wallén till UNT.

Degerfors vann matchen mot Sirius med 3–1.